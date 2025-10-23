نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «خالد عبدالغفار» يؤكد جاهزية وزارة الصحة لتأمين افتتاح المتحف المصري الكبير بأعلى المعايير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبي لضمان سلامة وأمن الزوار والوفود خلال الحدث الاستثنائي افتتاح المتحف المصري الكبير.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات التابعة للوزارة بمحافظتي القاهرة والجيزة، مع التنسيق الوثيق مع المستشفيات الجامعية وهيئة الإسعاف المصرية، وتشمل الخطة زيادة أعداد الأطباء في الأقسام الحرجة والتخصصية، وتأمين مخزون وافر من الأدوية، المستلزمات الطبية، أكياس الدم بجميع الفصائل، وتنكات الأكسجين، بالإضافة إلى تعزيز مخازن التموين الطبي لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

وخلال جولته التفقدية لمتابعة الاستعدادات، اطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على جاهزية خطة الإخلاء الطبي، التي تشمل تجهيز عيادات متنقلة مجهزة بتخصصات (باطنة، جراحة، أسنان، وأشعة X-ray داخل حرم المتحف، بالإضافة إلى عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة، بما في ذلك جهاز تروبونين للكشف جلطات القلب، وجهاز غازات الدم (ISTAT)، مولد أكسجين، مع دعم العيادات باستشاريين في العناية المركزة والطوارئ.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن خطة التأمين الإسعافي تشمل نشر سيارات إسعاف مجهزة، وسكوتر، وجولف كار داخل منطقة الاحتفال، بالإضافة إلى خدمات إسعافية في محيط المتحف، مع فرق إنقاذ لضمان التدخل السريع، كما ستشارك هيئة الرعاية الصحية بفرق طبية متخصصة مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم الرعاية الفورية على طول مسارات الزوار.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة آمنة ومستدامة خلال هذا الحدث العالمي، مع التركيز على تقديم خدمات طبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وتؤكد وزارة الصحة جاهزيتها الكاملة لضمان نجاح افتتاح المتحف المصري الكبير، مع الحفاظ على سلامة وصحة جميع الحضور.