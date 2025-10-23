نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإعلاميين" تُشكّل غرفة عمليات على مدار الساعة لتسهيل عمل الإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025، أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتيسير مهام الإعلاميين المكلفين بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وتتولى رئاسة الغرفة الإعلامية، السيدة النائبة نادية مبروك – عضو مجلس النقابة – وتضم في عضويتها كل من:

سهام صالح – وكيل أول نقابة الإعلاميين.

خالد فتوح – أمين صندوق نقابة الإعلاميين.

ريهام إبراهيم – عضو مجلس النقابة.

أيمن عدلي – عضو مجلس النقابة.

وأكد نقيب الإعلاميين، وجود تنسيق دائم ومباشر مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجه الإعلاميين خلال أداء مهامهم، سواءً من المراسلين أو المحررين أو المخرجين أو مقدمي البرامج ومذيعي النشرات، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية، منظمة، وواعية لهذا الاستحقاق الدستوري.