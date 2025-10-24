ترامب: إسرائيل تعمل بشكل جيد ولن تتخذ أى إجراء بخصوص الضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن إسرائيل لن تمضي قدماً في أي إجراءات تخص الضفة الغربية، مضيفا أن إسرائيل تعمل بشكل جيد ولن تفعل شيئاً بخصوص الضفة الغربية.

وأتى هذا التصريح ليؤكد موقف الإدارة الأمريكية من عدم تأييد أية خطوات إسرائيلية أحادية الجانب في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات حول مستقبل الأراضي الفلسطينية.

وحذر ترامب إسرائيل، من ضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه فى حال فعلت ذلك ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة.

وقال ترامب فى تصريحات، أوردتها مجلة "تايم" الأمريكية: "لم يحدث الضم الإسرائيلي للضفة الغربية لأننى أعطيت تعهدا للدول العربية بذلك".

وأضاف "أوقفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القتال وكان عليه أن يستمع لى لأن العالم كان ضده".