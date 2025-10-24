نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبيض البادل" في مواجهة قطر بنهائي بطولة آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب الإمارات للبادل مواجهة قوية ومثيرة أمام المستضيف منتخب قطر اليوم الجمعة، في المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة آسيا للبادل "قطر 2025"، المقامة حاليًا على ملاعب مجمع خليفة الدولي بالدوحة.

"أبيض البادل" في مواجهة قطر بنهائي بطولة آسيا

وكان المنتخب الإماراتي قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه الصعب (2-1) على نظيره الأسترالي في الدور قبل النهائي، حيث يواجه المنتخب القطري الذي تأهل بدوره عقب فوزه (2-0) على منتخب إيران.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تأهل منتخبا اليابان وإيران إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلبت اليابان على أستراليا (2-1)، وتجاوزت إيران عقبة إندونيسيا (2-0). وستلتقي أستراليا مع إندونيسيا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يتنافس منتخبا أستراليا وإيران على الميدالية البرونزية للرجال.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات البطولة مساء الغد بمراسم التتويج الرسمية، وسط إشادات واسعة بالتنظيم المميز للاتحاد القطري للعبة.