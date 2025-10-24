ترامب: سنشهد عملا بريا قريبا فى فنزويلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - تباينت التصريحات الأمريكية حول الأنشطة العسكرية تجاه فنزويلا، حيث أدلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتصريح لافت قال فيه: "سنشهد قريباً عملاً على الأرض فى فنزويلا"، في إشارة إلى احتمالية تدخل عسكرى أو عمليات استخباراتية.

في المقابل، نفى الرئيس ترامب فى تصريح لاحق تقارير حول تحليق قاذفات أمريكية قرب الحدود الفنزويلية، مشدداً على أنه "ليس صحيحاً أننا أرسلنا قاذفات بالقرب من فنزويلا".

وتعهد ترامب بتصعيد غير مسبوق في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية، مؤكداً أن إدارته "سنشن حرباً صارمة على عصابات تهريب المخدرات وسنقضي عليها".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الحرب الأمريكى أن القوات الأمريكية "ستتعامل مع عصابات المخدرات كما تعاملنا مع تنظيم القاعدة"، في إشارة إلى حملة عسكرية واسعة النطاق.

وعلق مسئول أمريكى بشكل غير مباشر لوسائل إعلام أمريكية على النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة، موضحاً أن "القاذفات الاستراتيجية تبرز قدرة الولايات المتحدة على ردع الخصوم والاستجابة لأي طارئ".