هل يوم افتتاح المتحف المصرى الكبير إجازة رسمية ؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - يترقب المصريون والعالم كله موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشهد حفلًا ضخمًا يليق بعظمة الحضارة المصرية. وتستعد مصر لاستقبال عدد كبير من رؤساء وزعماء الدول من مختلف أنحاء العالم في حدث تاريخي غير مسبوق.

وقد أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025.

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟

تساءل عدد كبير من المواطنين عما إذا كان يوم افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون إجازة رسمية.

وردًا على هذا التساؤل، يعيد "اليوم السابع" نشر تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، حيث وأكد "الحمصاني" أن جميع الاستعدادات اللوجستية داخل المتحف المصري الكبير، وكذلك أعمال تطوير المنطقة المحيطة والمحاور المؤدية إليه، من نظافة وتشجير وإنارة، قد تم الانتهاء منها بالكامل.

افتتاح يوم عطلة أسبوعية لتسهيل المشاركة

وبشأن ما تردد عن منح إجازة رسمية بمناسبة الافتتاح، أوضح "الحمصاني" أن اختيار يوم السبت ليكون موعد الافتتاح جاء لأنه عطلة أسبوعية، ما يتيح سهولة المشاركة في الاحتفالية دون تعطيل العمل بالمؤسسات الرسمية.

استقبال الزوار بعد الافتتاح

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف سيبدأ استقبال الزائرين اعتبارًا من يوم 4 نوفمبر 2025، وفق مواعيد العمل الرسمية.

ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، حيث سيتمكن الزائرون من الاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة داخل أحد أعظم المتاحف في العالم.