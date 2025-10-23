رئيس الهيئة الوطنية يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:28 مساءً -

أذاعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات جديدة ضمن حملة لازم تعرف التى أطلقتها الهيئة منذ فترة، لتوعية بأهمية التصويت بانتخابات مجلس النواب.

وظهر في الفيديو القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا: "لازم تعرف.. إن الانتخابات مش بس إجراء بتقوم بيه يوم الاقتراع فقط بل دي ثقافة في المجتمع بتعكس وعى الشعب ورقيه وحضارته، وده بالتحديد هو جوهر العملية الانتخابية، إنها بتمثل المشاركة الحقيقية، والواعية من المواطنين، وإيمانهم بالتعددية، والاختلاف وثقافة الحوار".

وأضاف:"خلي حرصك على التصويت، والمشاركة فى الانتخابات، جزء من شخصيتك ووقتك نقدر نقول بس إننا عايشين في مجتمع ديمقراطي، يليق بمصر والمصريين".

واختتم بدعوة الناخبين للمشاركة قائلا: شارك صوتك هيوصل.