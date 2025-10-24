نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حقيقة منح يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية للموظفين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزايدت خلال الساعات الأخيرة تساؤلات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بعد إعلان وزارة السياحة والآثار اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لأكبر متحف أثري في العالم.

ويأتي هذا الحدث التاريخي في ظل استعدادات مكثفة تشهدها الدولة لاستقبال عدد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية لحضور حفل الافتتاح العالمي الذي ينتظره الجميع منذ سنوات.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا

أكدت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في احتفالية كبرى تمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة عدد من القادة والزعماء من مختلف أنحاء العالم.

كما أوضحت الوزارة أن فتح أبواب المتحف للزوار والجمهور العام سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، تزامنًا مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

اختيار يوم السبت لتسهيل مشاركة الضيوف الدوليين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة" على قناة الحياة، إن اختيار يوم السبت لإقامة الافتتاح جاء لكونه عطلة أسبوعية في أغلب دول العالم، ما يسهل حضور أكبر عدد ممكن من الضيوف الدوليين دون تعارض مع فعاليات رسمية أخرى.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة انتهت من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير بالكامل، بما في ذلك المحاور المؤدية إليه، إلى جانب تنفيذ أعمال التنظيف والتشجير والإنارة لتظهر المنطقة في أبهى صورة استعدادًا للحدث العالمي المنتظر.

التحضيرات النهائية قبل الافتتاح الرسمي

وأوضح المتحدث الرسمي أن هيئة المتحف المصري الكبير بدأت منذ 15 أكتوبر الجاري تنفيذ مجموعة من الأعمال التنظيمية واللوجستية بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي، تمهيدًا للافتتاح الكبير، مؤكدًا أن الدعوات الرسمية أُرسلت إلى عدد كبير من الدول، وتم بالفعل تلقي موافقات مشاركة واسعة من قادة ورؤساء حكومات وشخصيات عالمية بارزة.

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟

وخلال مداخلة هاتفية للإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، طالبت بمنح يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص تقديرًا لأهمية الحدث التاريخي.

ورد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني بأن الاقتراح قيد الدراسة من جانب الحكومة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن اعتبار يوم الافتتاح عطلة رسمية.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن تذاكر دخول المتحف المصري الكبير ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للمتحف، إلى جانب إمكانية شرائها من البوابات مباشرة يوم الزيارة.

وأكدت الوزارة أن الأسعار ستكون مناسبة لجميع الفئات، مع تخصيص باقات متنوعة للزائرين المصريين والأجانب، بما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة ثقافية فريدة داخل أكبر متحف في العالم.

حدث عالمي يعيد بريق الحضارة المصرية

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير أحد أبرز الأحداث الثقافية على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين، إذ يضم آلاف القطع الأثرية النادرة، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، إلى جانب قاعات عرض حديثة وتقنيات عرض رقمية متطورة تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة للعالم أجمع.