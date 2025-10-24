كمال ماضي: موقف ترامب من ضم إسرائيل للضفة الغربية تحذير شديد اللهجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - قال الإعلامي كمال ماضي، إنّ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا قررت ضم الضفة الغربية، هو تحذير شديد اللهجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد تصويت الكنيست المثير للجدل في مناقشة تمهيدية لمشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل عبر فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة منها.

وأضاف ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تصويت جرى أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس لإسرائيل، ما أثار حفيظته واصفًا هذه الخطوة بالإهانة الشخصية له، مشددًا على أن ضم الضفة لن يحدث، ولتهدئة الأجواء، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمسؤولية على المعارضة الإسرائيلية قائلًا إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي كان استفزازًا متعمدًا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي".

وتابع، أن نتنياهو أرسل برسالة لوزير ماليته سموتريتش مفادها أن الولايات المتحدة ترفض ضم الضفة، وأنه عندما يزورنا نائب الرئيس الأمريكي فلا تضع إصبعك في عينيه.