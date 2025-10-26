نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 12 التزامًا قانونيًا في التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدّد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط القانونية التي تلتزم بها وسائل الإعلام عند تغطية انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لضمان الحياد والموضوعية وحماية نزاهة العملية الانتخابية.

ونصّت المادة (32) من القانون على ضرورة التزام وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات بـ "الموضوعية وفق الأصول المهنية المتعارف عليها"، بحيث تقتصر التغطية على إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للقضايا المطروحة.

أبرز الالتزامات القانونية للتغطية الإعلامية

وشملت المادة 12 التزامًا أساسيًا يجب على المؤسسات الإعلامية والصحفيين اتباعها خلال فترة التغطية الانتخابية، أبرزها:

عدم خلط الرأي بالخبر أو الخبر بالإعلان.

تحري الدقة في نقل المعلومات وتحديد مصادرها.

استخدام عناوين معبرة تعكس مضمون الخبر.

عدم نشر صور بعيدة الصلة بموضوع التغطية.

تجنب التعميم أو اقتطاع الأقوال بما يغيّر معناها الأصلي.

عدم سؤال الناخبين عن اختياراتهم الانتخابية أو آرائهم في الاستفتاء.

حظر إجراء استطلاعات رأي أمام اللجان أو في نطاقها.

الإفصاح عن هوية الضيوف وتوجهاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل التغطية.

تجنب الأسئلة الإيحائية ذات التحيز الواضح.

ضمان حق الرد والتعليق لكل الأطراف المتناولة بالتغطية.

منع نشر الإعلانات الانتخابية بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.

عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو قضية مطروحة للاستفتاء.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين:

المرحلة الأولى:

المحافظات: 14 محافظة.

الترشح: من 8 إلى 15 أكتوبر 2025.

التصويت في الخارج: 7 و8 نوفمبر.

التصويت في الداخل: 10 و11 نوفمبر.

إعلان النتيجة: 18 نوفمبر.

جولة الإعادة: في الخارج 1 و2 ديسمبر – في الداخل 3 و4 ديسمبر.

إعلان نتيجة الإعادة: 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية:

المحافظات: 13 محافظة.

التصويت في الخارج: 21 و22 نوفمبر.

التصويت في الداخل: 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتيجة: 2 ديسمبر.

جولة الإعادة: في الخارج 15 و16 ديسمبر – في الداخل 17 و18 ديسمبر.

إعلان النتيجة النهائية: 25 ديسمبر.