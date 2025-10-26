نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: الرئيس السيسي وجه بدفع المشروعات التنموية في السويس تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية موسعة بمحافظة السويس لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المحافظات.

وتشمل الجولة تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية، والتعليمية بالمحافظة، إلى جانب افتتاح مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

ويرافق رئيس الوزراء في جولته كل من:

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب اللواء د. طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول.

وأكد مدبولي أن زيارته تأتي تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي الـ52 لمحافظة السويس، مشيرًا إلى أن الهدف من الجولة هو متابعة المشروعات الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والبترول والطاقة، والتأكد من سير العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على ضرورة إعطاء دفعة قوية للمشروعات التنموية في السويس، حتى تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية والمرافق.

وأشار مدبولي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، منها تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الطرق، وإنشاء المجمع الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وممشى أهل السويس.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن السويس تحظى بأولوية كبيرة في استثمارات الدولة، وستواصل الحكومة دعمها الكامل لأهالي المحافظة في مختلف القطاعات.