نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية موسعة بمحافظة السويس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى، إلى جانب متابعة سير العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض الواقع، ودفع معدلات الإنجاز بالمناطق الصناعية والاقتصادية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء افتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة، ومتابعة موقف تطوير البنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى الاجتماع بعدد من المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين لمناقشة سبل تعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظة.