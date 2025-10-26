نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن جفير يهاجم ترامب: إسرائيل ليست تحت وصاية واشنطن ويجب أن نكون أصحاب القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير تصريحات حادة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن إسرائيل ليست تحت وصاية واشنطن، وأنها يجب أن تكون صاحبة القرار في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية.

وقال بن جفير، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، إن الوقت قد حان لأن "تتخذ إسرائيل قراراتها السيادية دون انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة"، مضيفًا أن الاعتماد الزائد على الموقف الأمريكي يضعف الموقف الإسرائيلي في التعامل مع الملفات الأمنية والسياسية الحساسة.

وتأتي تصريحات بن جفير في وقت يشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترًا ملحوظًا بشأن بعض الملفات الإقليمية، خصوصًا بعد تلميحات إدارة ترامب حول ضرورة ضبط التصعيد العسكري في المنطقة، ما أثار انتقادات من أطراف اليمين الإسرائيلي المتشدد.

ويرى مراقبون أن تصريحات بن جفير تمثل تصعيدًا في لهجة اليمين الإسرائيلي تجاه واشنطن، وتكشف عن رغبة بعض الأطراف في الحكومة الإسرائيلية في تأكيد استقلالية القرار السياسي والعسكري، بعيدًا عن الضغوط الأمريكية.