بدأ منذ قليل .. توافد أعضاء مجلس الشيوخ استعدادًا لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - بدأ منذ قليل، توافد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مقر المجلس، استعدادًا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الجديد، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإشراف كامل من الأمانة العامة للمجلس.

وكان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، دعا خلال جلسة المجلس الافتتاحية الأسبوع الماضي، أعضاء المجلس إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية، وقال إنه وفقا للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، داعيا الأعضاء إلى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام في موعد غايته الثلاثاء الماضي، حتى يتسنى للمجلس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية والدعوة للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان وتلقى طلبات الترشح بعد ذلك.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ بـ14 لجنة نوعية، وفي ضوء ذلك تنص المادة 38 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

توافد أعضاء مجلس الشيوخ استعدادًا لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

جانب من توافد أعضاء مجلس الشيوخ