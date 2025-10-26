الأرصاد الجوية : طقس خريفى اليوم مائل للبرودة صباحا حار نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 26 أكتوبر، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

ويشهد الطقس شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ومناطق متفرقة .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة

العظمى 30 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 22 درجة.