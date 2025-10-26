الارشيف / أخبار مصرية

اعتداء جديد .. الاحتلال الإسرائيلى يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حواجز لتفتيش السوريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بريف القنيطرة، حيث دخلت ثلاث دبابات وعدداً من السيارات العسكرية قرب حاجز الصقرى القديم عند بداية أوتوستراد السلام.

 

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي نصبت حاجزاً في بداية الأوتوستراد ذاته، وشرعت بتفتيش المارة.

وفي سياق متصل، أكد الإعلام السوري أن ست سيارات عسكرية تابعة للاحتلال الاسرائيلي توغلت قرب تل كروم بريف القنيطرة الأوسط، فيما دخلت خمس سيارات أخرى إلى سرية الصقري المهجورة في المنطقة ذاتها.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق ثكنة الصقري المهجورة، في حين صادرت القوات المتوغلة عدداً من الدراجات النارية العائدة لعدد من الشبان السوريين من بلدة جبا القريبة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت محافظة القنيطرة سلسلة من التوغلات الإسرائيلية، في أطراف بلدة صيدا الحانوت جنوبي المحافظة، وأقامت نقطة تفتيش جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

 

محمد يوسف

