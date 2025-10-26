أبو مازن يشكر الرئيس السيسي لمنعه التهجير ودعم صمود الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 10:33 مساءً - استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، السفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية في رام الله، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وسلّم الدعوة الرسمية من الرئيس المصري للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

ورحب الرئيس عباس بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة، مؤكداً حرصه على تلبيتها ومشاركته وشعب مصر العظيم هذه المناسبة الهامة والتاريخية. وحمل الرئيس محمود عباس السفير المصري تحياته وتقديره الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم باسمه والشعب الفلسطيني الشكر للجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير ودعم صموده على ارضه وفي وطنه.