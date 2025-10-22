نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الحكومة: نلتزم بالحياد التام في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقف على الحياد التام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن دورها يقتصر على توفير الدعم اللوجستي والتنظيمي اللازم لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة تامة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أنه تابع خلال اجتماع مجلس المحافظين الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في أجواء من الانضباط والالتزام بالقانون.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الاجتماع عددًا من الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من بينها التنسيق الأمني مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، حيث تجرى عملية الاقتراع في عدد من المدارس والمنشآت على مستوى الجمهورية.

كما تم تشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والإنارة وتجهيز المداخل لتيسير حركة الناخبين وضمان انتظام العملية الانتخابية في جميع المحافظات.