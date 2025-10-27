مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 07:32 مساءً -

ترحب جمهورية مصر العربية بتوصل كل من مملكة تايلاند ومملكة كمبوديا لاتفاق وقف إطلاق نار، برعاية أمريكية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتؤكد مصر على أهمية هذه الخطوة فى إطار تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي، وتثمن الجهود المخلصة للرئيس الامريكى دونالد ترامب، للتوصل للاتفاق لحل النزاع عبر الطرق السلمية.

وتؤكد مصر على ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات، وتشدد على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية.



