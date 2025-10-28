نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الداخلية تغلق اليوم باب التقديم لحج القرعة لعام 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُغلق وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء باب التقديم لحج القرعة لعام 2026، وذلك عبر أقسام ومراكز الشرطة بجميع المحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الخدمة الصوتية المخصصة لاستقبال الطلبات.

قرعة علنية وإعلان الجدول الزمني قريبًا

أكدت الوزارة أن اختيار الفائزين سيتم عبر قرعة علنية تُجرى من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، موضحة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد القرعة في كل محافظة.



ودعت المواطنين إلى الالتزام التام بالشروط والتعليمات المعلنة لضمان قبول الطلبات.

شروط التقديم والمستندات المطلوبة

أوضحت وزارة الداخلية أن التقديم متاح لأي مواطن مصري بشرط التقدم بنفسه دون التقيد بمحل الإقامة، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

ويُرفض تلقائيًا أي طلب تُقدَّم به بطاقة منتهية الصلاحية.

كما شددت الوزارة على ضرورة اختيار جهة واحدة للتقديم، سواء من خلال قرعة وزارة الداخلية أو برامج الحج التابعة لوزارتي السياحة أو التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التقديم في أكثر من جهة يؤدي إلى استبعاد جميع الطلبات.

ضوابط التنازل والسن والقرابة

بيّنت الوزارة أن التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم غير مسموح به إلا في حالات استثنائية، منها تنازل الأبناء لصالح الوالدين بشروط صحية محددة.

كما اشترطت أن ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يقل سن المتقدم الفردي عن 21 عامًا، بينما يُسمح بمرافقين بدءًا من 18 عامًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُمنع سفر الأطفال دون 12 عامًا نهائيًا، ويشترط أن يكون المرافق من أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة، مع تقديم مستندات رسمية تثبت صلة القرابة.

فحوصات وتطعيمات إلزامية قبل السفر

أكدت الوزارة أن الالتزام بالضوابط الصحية شرط أساسي لقبول الطلب، حيث يُمنع سفر المرضى بأمراض مزمنة أو خطيرة مثل الفشل الكلوي وتليف الرئة وأمراض القلب والكبد المتقدمة ومرضى الزهايمر والسرطان النشط.

كما يُمنع سفر النساء الحوامل في الشهور الأخيرة أو في حالات الحمل عالية الخطورة.

ويُشترط الحصول على التطعيم ضد الالتهاب السحائي باللقاح الرباعي قبل السفر بـ10 أيام على الأقل، ولا يزيد على 5 سنوات، مع إمكانية استكمال تطعيمات إضافية وفق ما تقرره الجهات الصحية المختصة.

نسبة خاصة لكبار السن ضمن الفائزين

في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت وزارة الداخلية تخصيص نسبة 1% من تأشيرات الحج في كل مديرية أمن لكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث يُدرجون تلقائيًا ضمن الفائزين دون الدخول في القرعة، مع السماح لهم بمرافق واحد قادر صحيًا على تقديم الرعاية.

تعليمات السفر والتنظيم

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للسفر والتفويج كما ترد في تذاكر الحجاج، محذّرة من أن أي تأخير أو مخالفة للمواعيد يعد إخلالًا بشروط السفر.

وشددت على أن نظام القرعة يهدف إلى ضمان راحة وسلامة الحجاج وتيسير إجراءات السفر بالتنسيق مع الجهات المصرية والسعودية لضمان موسم حج آمن ومنظم.