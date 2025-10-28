نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة القاهرة يشهد احتفالية تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الجامعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة الطلابية، وذلك تقديرًا لتفوقهم ومشاركتهم الفاعلة في مجالات الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والعلمية والاجتماعية، والتي أقيمت داخل الجامعة أو خارجها مثل دورة الجامعات 52، ومسابقة إبداع، والمسابقات القمية وغيرها، إلي جانب تكريم الطلاب المشاركين في البرنامج التدريبي، وذلك خلال العام الجامعي 2025/2024.

جاء هذا التكريم، خلال الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بقاعة الإحتفالات الكبري، بحضور د.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأ. فرج عيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، ومسئولي الأنشطة الطلابية، والطلاب المكرمين.

وفي مستهل كلمته، قدم د.محمد سامي عبدالصادق التهنئة لطلاب الجامعة المتفوقين في الأنشطة الطلابية والمسابقات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، الذين ساهموا في رفع اسم الجامعة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تضع النشاط الطلابي على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية في بناء وتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لافتًا إلى تميز طلاب جامعة القاهرة وتفوقهم وحصدهم مراكز متقدمة في مختلف المسابقات.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص جوائز مالية للطلاب الحاصلين علي مراكز متقدمة في مختلف الأنشطة، تحفيزا ودعما لهم لبذل المزيد من الجهد والمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم والرعاية للأنشطة الطلابية التي تُسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإبداع والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

ومن جانبه، أوضح د.أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا التكريم يعكس إيمان جامعة القاهرة بدور الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم وصقل شخصياتهم، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الفعاليات المختلفة داخل الكليات وخارجها، بما يعزز من مكانة الجامعة في المحافل المحلية والدولية، موجهًا الطلاب بضرورة الفخر لانتمائهم إلى مصر بلد الحضارة التي تمتد لآلاف السنين وشهدت جدران المعابد والمقابر علي ممارسة المصريين القدماء مختلف الرياضيات.

وأشاد الطالب باسم الجوهري، خلال كلمته، بجهود مختلف الطلاب وتميزهم خلال مشاركتهم في مختلف المسابقات وقدرتهم علي الموازنة بين الدراسة وممارسة الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن إدارة جامعة القاهرة لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب والحرص علي إشراكهم في مختلف الأنشطة الطلابية داخل الجامعة وخارجها وحرصها علي تطوير الحرم الجامعي من الداخل والخارج ليكون مكانًا آمنًا للطلاب خلال فترة دراستهم، موجهًا الطلاب بضرورة الاستمرار في المشاركة بمختلف الأنشطة التطوعية والمبادرات المجتمعية بعد تخرجهم من الجامعة لكونهم سفراء لجامعة القاهرة في مختلف المواقع ويجب عليهم أن يمثلوها خير تمثيل.

وفي ختام الحفل، قام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير لعدد من الطلاب الفائزين، تقديرا لما حققوه من إنجازات مشرفة، فضلا عن التقاط الصور التذكاىية مع جموع الطلاب، كما كرم مسئولي الأنشطة الطلابية علي مستوى الإدارة العامة لرعاية الشباب وعلى مستوى الكليات.