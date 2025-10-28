نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.

مشروع تطويري يعيد الحياة لقلب القاهرة

يأتي افتتاح مشروع تطوير سوق العتبة ضمن خطة الدولة لإعادة تأهيل وتطوير المناطق التاريخية والتجارية في القاهرة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، ودعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة داخل السوق.

دعم للحرفيين والتجار

ويعد المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم الأسواق الشعبية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للتجار والحرفيين، مع الحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي لمنطقة العتبة، التي تعد واحدة من أقدم المراكز التجارية في القاهرة.

تعاون حكومي شامل

شارك في الافتتاح عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الجهات المعنية، حيث استعرض رئيس الوزراء مكونات المشروع الجديدة التي تشمل تطوير الممرات الداخلية، وتحسين شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخصيص مساحات منظمة للبائعين.