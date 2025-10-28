نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء 28 الجاري بفخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى بيروت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الامين العام جمال رشدي ان اللقاء شهد تباحثا حول تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، حيث أكد ابوالغيط مجددًا على دعم الجامعة العربية للبنان ووقوفها -بموجب قرارات مجلس الجامعة - إلى جانب الحكومة اللبنانية في جهودها لتعزيز سيادة البلد وتحقيق حصرية السلاح، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة قيام القوى النافذة في المجتمع الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها فورا لكافة الأراضي اللبنانية والتوقف عن انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلد، ومشيرًا إلى أن التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان.

وأضاف رشدي أنه جرى التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصًا في قطاع غزة، حيث أوضح أبو الغيط ان اتفاق شرم الشيخ يمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم واستعادة الحياة الطبيعية وإعادة الاعمار في غزة وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد الدولة الفلسطينية، مشددا على أهمية توظيف الزخم الحالي في اتجاه تحقيق التسويات وتعزيز السلم في المنطقة.