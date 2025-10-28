أحمد أبو الغيط يلتقى رئيس لبنان ويدعو للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالعماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك فى إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة بيروت.

وصرّح وزير مفوض جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع فى لبنان والمنطقة، حيث أكد أبو الغيط مجددًا دعم جامعة الدول العربية للبنان ووقوفها إلى جانب مجلسه الجامع، مساندًا الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وتحقيق حصرية السلاح بيدها.

وشدّد الأمين العام خلال اللقاء على ضرورة قيام القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ولوقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الأراضى اللبنانية، مؤكدًا أن تطبيق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى نوفمبر الماضى يُعدّ خطوة أساسية لإرساء السلام واستعادة الأمن والاستقرار فى لبنان.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، لا سيما فى قطاع غزة، حيث أوضح أبو الغيط أن اتفاق شرم الشيخ الأخير يمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم واستعادة الحياة الطبيعية وإعادة الإعمار فى القطاع، وفتح مسار سياسى جاد لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

واختتم رشدى تصريحه بالتأكيد على أن الأمين العام شدّد خلال اللقاء على أهمية توظيف الزخم الحالى فى اتجاه تحقيق التسويات السياسية وتعزيز فرص السلام والاستقرار فى المنطقة بأسرها.