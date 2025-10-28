نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجموعة "ميرسك" يشيد بدعم مصر ويؤكد ثقة المجموعة في الاقتصاد المصري والتعاون المستمر مع قناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب السيد روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "A.P. Moller–Maersk" العالمية، عن تقدير المجموعة الكبير للدعم المتواصل الذي تحظى به أعمالها في مصر، مشيدًا بما توفره الدولة المصرية من بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للشركات العالمية.

وأكد “ميرسك” أن حجم الاستثمارات والمشروعات القائمة للمجموعة في مصر يعكس الثقة الراسخة في الاقتصاد المصري واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة رئيسية لاستثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها القيادة المصرية.

قناة السويس شريان التجارة العالمي

وأشاد رئيس مجموعة ميرسك بالتعاون القائم مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن القناة تعد الشريان الملاحي الأهم عالميًا لسلاسل الإمداد، لما توفره من مسار أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالطرق البديلة.

كما ثمّن السيد "أوجلا" الخدمات المتطورة التي تقدمها هيئة قناة السويس للسفن العابرة، وما حققته من نقلة نوعية في بنيتها التحتية وقدراتها التقنية، بما يعزز من تنافسيتها عالميًا ويضمن استمرار مكانتها كممر تجاري رئيسي للتجارة الدولية.

مصر مركز إقليمي لإمداد السفن بالوقود الأخضر

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرسك أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال إمداد السفن بالوقود الأخضر، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي فريد يربط بين القارات الثلاث.

وأشار إلى أن التعاون القائم بين مجموعة ميرسك وهيئة قناة السويس في مجال الطاقة النظيفة والتحول الأخضر يمثل خطوة استراتيجية تدعم الجهود الدولية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم رئاسي للمشروعات العالمية في مصر

من جانبه، أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الشراكة بين مصر ومجموعة ميرسك في تعزيز قطاع النقل البحري، ودعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الكبرى، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.