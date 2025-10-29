نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يتقدم بهدفين على النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الأول بارك ضمن منافسات دور 16 من كأس ملك خادم الحرمين الشريفين بالكلاسيكو.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والاتحاد برتم سريع وسجل كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 15 صنع ديابي وعادل انجيلو جابرييل بهدف التعادل في الدقيقة 30 ثم سجل حسام عوار الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 45 صنع ميتاي وانتهى الشوط الأول بينهم 2/1.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

تردد القناة: 12360

الاستقطاب: عمودي،

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.