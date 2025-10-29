نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة يناقش خطط تطوير الأداء الجراحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة اجتماعه الدوري لشهر أكتوبر 2025، يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر، بقاعة علي باشا إبراهيم، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي للمستشفيات، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، إلى جانب الدكتور محمد هجرس والدكتور أحمد طلعت مستشاري العميد.

في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور حسام صلاح بضرورة الالتزام الصارم ببدء العمليات الجراحية في مواعيدها الرسمية، ضمانًا لانضباط العمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى. كما شدّد على تمديد فترات العمل الجراحي في بعض التخصصات الدقيقة، بما يتيح استثمار الطاقة التشغيلية الكاملة لغرف العمليات، وتسريع وتيرة إنجاز الحالات، وتقليل قوائم الانتظار، خاصة للحالات الحرجة والمعقدة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام حسني أن المخزون الاستراتيجي للمستشفيات كافٍ ووفير، ويغطي الاحتياجات الراهنة للوحدات الطبية والخدمية، مشيرًا إلى استمرار العمل على سد أي فجوات متبقية عبر منظومة دعم لوجستي متكاملة تضمن استدامة الخدمة بكفاءة عالية.

وخلال الجلسة، قدّم المدير التنفيذي التهنئة لعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين تولّوا مهامًا جديدة

وجاءت أبرزها:

الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد بطاح مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة،

مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة، الدكتورة عائشة محمد سمير مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية،

مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية، الدكتورة شيماء فاروق يحيى لاشين نائبًا لمدير مركز علاج الأورام والطب النووي.

كما شهد الاجتماع عقد جلسة مفتوحة لتعيين الأطباء النواب من خريجي دفعة 2023، برعاية الدكتور حسام صلاح، حيث تم الإعلان عن (230) وظيفة شاغرة موزعة على الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية ومعهد الأورام، في إطار دعم المستشفيات بالكوادر الطبية المؤهلة وتلبية احتياجاتها التشغيلية.

وشهدت الجلسة أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني وكلية طب الأسنان، برعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتورة جيرالدين محمد أحمد. ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات طبية متكاملة لمرضى جراحة الأسنان الذين تتطلب حالاتهم رعاية متقدمة، من خلال التكامل بين مستشفى المنيل الجامعي التخصصي ومستشفى طب الأسنان التعليمي.

وفي سياق متصل، وضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، نظّمت مستشفيات قصر العيني يومًا توعويًا موسعًا تحت شعار “قصر العيني في قلب أكتوبر الوردي.. معًا ضد سرطان الثدي (Pink Day)”

وذلك تأكيدًا لدور جامعة القاهرة في نشر الوعي الصحي ودعم مبادرات خدمة المجتمع.

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه مؤشرات قوائم الانتظار عن الشهر الماضي، والتي أظهرت زيادة في عدد العمليات الجراحية المنجزة للحالات المسجلة ضمن القوائم مقارنة بالشهر السابق، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التشغيل واستمرار الجهود لتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المرضى.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور حسام صلاح الشكر والتقدير لجميع الحضور على جهودهم المستمرة في تطوير المنظومة الصحية بمستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل الجماعي والحرص على التميز في الأداء والخدمة بما يتوافق مع مكانة قصر العيني العريقة وريادته في المجال الطبي والبحثي.