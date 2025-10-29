نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: جاري إصلاح كسر بخط مياه قطر 800 مم بمنطقة الضغط – حدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة إخطارًا مبدئيًا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر بخط مياه قطر 800 مم أمام العقار رقم 79 بمنطقة الضغط – حدائق الأهرام.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بسرعة فحص موقع الكسر وتنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بغلق المياه عن عدد من المناطق بقطاع هضبة الأهرام بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كما تؤكد المحافظة أن الشركة ستوفر سيارات محملة بمياه الشرب النقية للتحرك في الأماكن المتأثرة وتلبية أي احتياجات عاجلة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأحياء المعنية وغرفة العمليات بالمحافظة.

وتتابع محافظة الجيزة الموقف أولًا بأول لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

IMG-20251029-WA0029

IMG-20251029-WA0030