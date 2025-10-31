رئيس مجلس القيادة اليمنى يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعه، الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم.

ووكان في مقدمة مستقبلي "العليمى" بمطار القاهرة الدولى، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وخالد محفوظ بحاح، سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير الدكتور علي موسى، القائم بأعمال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية.

وعبر العليمى فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، عبر عن بالغ تقديره للدعوة المصرية الكريمة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، واعتزاز اليمن قيادة، وحكومة، وشعبا بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، ودور مصر الأخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى إلى الرعاية الكريمة التي توليها جمهورية مصر العربية للمقيمين والوافدين اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية الارهابية، وما تقدمه من تسهيلات في مجالات التعليم، والعلاج، والإقامة، امتداداً لمواقفها المشرفة في مختلف المراحل، وأشاد فى الوقت نفسه بما تشهده مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، تجسدت في المشاريع العملاقة للبنى التحتية، والمدن الجديدة، وتطوير القطاع الثقافي والتراثي، وفي مقدمتها افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد حدثا عالميا فارقا، يجسد ريادة مصر الحضارية عبر العصور.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس محمد رشاد العليمى في الفعاليات الرسمية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت، إلى جانب عدد من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، وممثلي المنظمات من مختلف انحاء العالم، ويضم وفد اليمن المشارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى، ووزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ومستشار رئيس مجلس القيادة للشؤون الثقافية مروان دماج.