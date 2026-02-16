الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 15 فبراير 2026 استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 267 ريالا، وهو ما يعكس توازن السوق المحلية مع حركة الأسعار العالمية، حيث يراقب المستثمرون والمستهلكون حالة الأسواق نظرا لتقلبات العرض والطلب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 15 فبراير 2026، تحتفظ بالاستقرار بأسواق المعدن النفيس

أسعار الذهب المختلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 245 ريالا، في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 233 ريالا، مما يعكس استقرار أسعار الذهب رغم التحديات الاقتصادية الحالية، التي تفرضها أسواق المال والمناقصات العالمية.

إقبال المتسوقين على شراء الذهب

تشهد المتاجر والمحل التجارية في السعودية تزايدا في عدد الزوار الراغبين في اقتناء الذهب، حيث يسعى العديد من العملاء للاستثمار في المعدن الأصفر كوسيلة لحفظ الثروات، خاصة مع تقلبات العملات والأسواق القريبة.

يتزايد أيضا الطلب على المشغولات الذهبية بمختلف أشكالها، بما يعكس اهتمام المجتمع بالاستثمار في هذا المجال، لا سيما أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار.

تأثير السوق العالمية على الأسعار

تمثل الأسواق العالمية العامل الرئيسي في تحديد أسعار الذهب داخل السعودية، ويتأثر السوق المحلي بتغيرات سعر الأونصة عالميا، حيث سجلت الأونصة اليوم 1847 دولارا، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

يراقب المستثمرون في المملكة الأحداث الاقتصادية والتصريحات السياسية، نظرًا لتأثيرها الكبير على القطاع، خاصة وأن الذهب يبقى خيارا استراتيجيا للاستثمار في ظل الظروف الحالية.

توجهات المستثمرين في السوق

بدا واضحا أن هناك توجهات حديثة بين المستثمرين نحو الصناديق الاستثمارية التي تشمل الذهب، حيث يفضل الكثيرون تنويع استثماراتهم، لتقليل المخاطر.

يعتبر سوق الذهب وجهة للعديد من الأشخاص الذين يسعون لتحقيق عائدات مضمونة، في ظل المخاوف من حدوث أزمات اقتصادية أو تقلبات في الأسواق.