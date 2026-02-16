الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والدولية مع تواجد عدد كبير من الفرق القوية التي تسعى إلى تحقيق الانتصارات وتقديم عروض مميزة للجماهير، حيث تنطلق المباريات في أوقات مختلفة مما يتيح للأندية فرصة المنافسة بتوقيتات متنوعة وتؤثر على المراكز في الجداول المختلفة، سيكون هناك حماس وإثارة على مدار اليوم مع متابعة الجمهور لمبارياته المفضلة عبر العديد من القنوات الرياضية.

مواعيد مباريات الإثنين 16 فبراير 2026 وأهم القنوات الناقلة لمتابعتها مباشرة

المباريات الافتتاحية

تبدأ اليوم أولى المباريات بلقاء مرتقب يجمع بين الفريقين، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الفوز المبكر لرفع معنويات اللاعبين، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا بعد سلسلة من التحضيرات والمنافسات السابقة.

البطولة الأوروبية

تستكمل اليوم المباريات في البطولة الأوروبية الكبيرة، حيث يتواجه فريقان عملاقان في مباراة تحدد مصير كلا الفريقين في المنافسة، وتعتبر هذه المباراة محورا هاما في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن تكون الأجواء مشتعلة داخل الملعب وخارجه.

التوقيتات والقنوات الناقلة

تتنوع توقيتات المباريات اليوم، حيث تبدأ أولى المباريات عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت البلد، تليها مجموعة من اللقاءات في أوقات مختلفة، وسيتم بث المباريات عبر العديد من القنوات الرياضية المتخصصة لنقل الأحداث بشكل مباشر للمشجعين.

مباريات الدوريات المحلية

تشهد الدوريات المحلية أيضا اليوم جملة من المباريات الحيوية، حيث يتقابل عدد من الفرق في سعيها للبقاء في المراكز المتقدمة، وتعتبر هذه المباريات من أهم الجولات في البطولة، نظرا لتقارب النقاط بين الفرق.