الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الجهود الإنسانية التي تعكس تضامن مؤسسات الدولة مع المجتمع، أطلق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مبادرة مميزة لتوزيع 2000 كرتونة من السلع الغذائية تحت عنوان “هدية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي”، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

محافظ مطروح يطلق مبادرة توزيع 2000 كرتونة من السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك

توزيع السلع الغذائية

خلال حفل التوزيع الذي أقيم اليوم الجمعة، أوضح المحافظ أن هذه المبادرة جاءت تجسيدًا للتوجهات السياسية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأضاف أن التنسيق بين المحافظة ووزارة الزراعة يمثل نموذجًا يحتذى به في مجال التكافل الاجتماعي، assuré que الدعم سيصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في النجوع والقرى المتباينة.

شكر وتقدير للمسؤولين

وجه محافظ مطروح تحية تقدير إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معبرًا عن امتنانه للدعم المستمر المقدم لأبناء المحافظة. وأكد أن هذا الدعم لا يقتصر فقط على الجوانب الزراعية، بل يمتد أيضًا إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية التي تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

محتويات الكرتونة الغذائية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام شوقي أن القوافل الغذائية تم إعدادها بشكل دقيق لتشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، حيث تتضمن الكرتونة مواد ضرورية مثل الأرز والسكر والمكرونة وزيت الطعام والشاي، بالإضافة إلى مستلزمات رمضانية تشمل التمور والبقوليات المتنوعة. وأشار إلى أن الهدف هو إدخال البهجة إلى منازل أهالي مطروح وضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

التوزيع المنظم

تتم عملية توزيع الكراتين وفقًا لكشوف دقيقة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الإدارات المعنية، وذلك لضمان وصول “هدية الوزارة” إلى الأسر الأكثر استحقاقًا في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مما يعزز قيم التراحم والتعاون التي يتميز بها المجتمع المصري.