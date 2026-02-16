الرياض - كتبت رنا صلاح - سيشهد شهر رمضان لعام 2026 تغييرات ملحوظة في مواعيد دوام البنوك ومؤسسات البريد في السعودية، حيث تمت الموافقة على تقليص ساعات العمل إلى 6 ساعات يومياً، وذلك في إطار التيسير على المواطنين والمقيمين خلال شهر العبادة. هذا القرار يأتي تأكيداً لالتزام الجهات المعنية بتوفير بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات العملاء، وتسهيل الخدمات المالية والبريدية للجميع خلال هذه الفترة المباركة.

دوام البنوك والبريد في السعودية خلال رمضان 2026 يقتصر على 6 ساعات يومياً

تفاصيل ساعات العمل

ستبدأ ساعات العمل في البنوك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الرابعة مساءً، ما يعد تغيراً ملحوظاً عن المواعيد المعتادة. هذا التعديل يهدف لتوفير الوقت للموظفين والمراجعين لأداء شعائرهم الدينية، مع المحافظة على تقديم الخدمات البنكية المطلوبة.

خدمات البريد خلال رمضان

مواعيد العمل في مؤسسات البريد أيضا ستتبع نفس النسق، حيث ستعمل من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً. هذا التوقيت يوفر الراحة للمواطنين، ويسمح لهم باستكمال معاملاتهم البريدية دون أي عوائق.

الأثر المتوقع على العملاء

من المتوقع أن يترك هذا القرار أثراً إيجابياً على العملاء، حيث سيمكنهم من جدولة زياراتهم للبنوك ومراكز البريد بشكل يتوافق مع أوقاتهم الدينية. كما أنه يعكس حرص الجهات المعنية على مراعاة الظروف الاجتماعية والدينية للمجتمع.

تعزيز الخدمات الإلكترونية

تشير التوقعات إلى زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في تعاملات البنوك والبريد خلال رمضان، ما يساهم في تقليل الضغط على الفروع ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات. هذا التحول الرقمي يعتبر خطوة هامة في تطوير القطاع المالي والبريدي في المملكة.