الرياض - كتبت رنا صلاح - ضبط الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أثناء جولته الميدانية على الطريق الزراعي “مصر-أسوان” جرارًا زراعيًا يسحب أربع مقطورات من قصب السكر، مخالفًا بذلك التعليمات المنظمة لقواعد السلامة المرورية. حيث لاحظ المحافظ قائد الجرار وهو يجري على الطريق الرئيسي، محملًا بعدد زائد من المقطورات، مما يتعارض مع القرار الصادر عن المحافظة الذي يحدد عدد المقطورات المعتمد.

محافظ قنا ينجح في ضبط “قطار قصب” غير مُرخَّص على الطريق الزراعي بأسوان ويأمر بمصادرته

وقد وجه محافظ قنا تعليمات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بضرورة تعزيز المتابعة الميدانية ورقابة حركة جرارات قصب السكر على الطرق الرئيسية والفرعية بصورة دورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل إجراءات الرقابة حتى خلال العطلات الرسمية. يأتي ذلك في إطار الحرص على اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الطرق العامة.

وأكد المحافظ أن سلامة المواطن على الطرق تحتل الأولوية، مشددًا على محاسبة أي تجاوزات قد تؤثر على الأرواح أو تعرقل حركة المرور. واعتبر أن هذه الإجراءات هي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمان على الطرق، مؤكدًا ضرورة التقيد بالتعليمات لضمان سلامة الجميع.