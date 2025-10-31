نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشهد غدًا افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدًا دوليًا وملوك ورؤساء من مختلف القارات في المقال التالي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يُعد الأكبر والأهم في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية الحديثة، حيث يُمثل الافتتاح تتويجًا لرحلة عمل طويلة استمرت سنوات ليصبح المتحف أكبر صرح أثري وثقافي في العالم مخصص لحضارة واحدة.

ويُشارك في حفل الافتتاح (79) وفدًا رسميًا، من بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في مشهد يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به مصر كمنارة للسلام والتاريخ.

ملوك وأمراء من مختلف دول العالم في ضيافة مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحفل سيشهد حضور ملوك وملكات وأمراء وأولياء عهد وأعضاء من الأسر الحاكمة من دول:

بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، لوكسمبورج، موناكو، اليابان، وتايلاند.

ويُعد هذا الحضور الرفيع دليلًا على مكانة مصر الدولية المرموقة، وعلى قوة روابطها الثقافية والسياسية مع مختلف دول العالم.

رؤساء دول وحكومات يشاركون في الحدث التاريخي

كما سيشارك في الحفل رؤساء دول كل من:

جيبوتي، الصومال، فلسطين، البرتغال، أرمينيا، ألمانيا، كرواتيا، قبرص، ألبانيا، بلغاريا، كولومبيا، غينيا الاستوائية، الكونغو الديمقراطية، غانا، إريتريا، وفرسان مالطا،

بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الحضور الرئاسي المكثف يُبرز تقدير قادة العالم للدولة المصرية ولدورها الريادي في حماية التراث الإنساني ونشر ثقافة السلام والتسامح.

رؤساء وزراء وحضور وزاري من مختلف القارات

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن حفل الافتتاح سيشهد أيضًا مشاركة رؤساء وزراء كل من:

اليونان، المجر، بلجيكا، هولندا، الكويت، لبنان، لوكسمبورج، وأوغندا،

إلى جانب وفود وزارية وبرلمانية رفيعة المستوى من دول:

أوزبكستان، أذربيجان، الجزائر، قطر، المغرب، تونس، سويسرا، السويد، فنلندا، سلوفاكيا، النمسا، المملكة المتحدة، فرنسا، الفاتيكان، مالطا، رومانيا، روسيا، أيرلندا، صربيا، تركيا، إيطاليا، سنغافورة، الهند، قيرغيزستان، الصين، سريلانكا، باكستان، زامبيا، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، جنوب إفريقيا، الجابون، تشاد، كينيا، رواندا، توجو، البرازيل، كندا، والولايات المتحدة.

مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية

وأشار المتحدث الرسمي إلى مشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينهم:

الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.

حدث عالمي يعكس ريادة مصر الثقافية والحضارية

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التمثيل الدولي غير المسبوق في حفل افتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، يعكس الرؤية المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، ويؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري عالمي، يجمع بين شعوب العالم المحبة للثقافة والسلام.

ويأتي الافتتاح ليُجسد قدرة الدولة المصرية على تحويل حلم ثقافي عالمي إلى واقع ملموس، يخلّد حضارة عمرها آلاف السنين، ويعزز من مكانة مصر كعاصمة للثقافة والتاريخ الإنساني.