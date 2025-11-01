وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرسان مالطا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 11:25 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو" وزير خارجية منظمة فرسان مالطا، وذلك يوم الأول من نوفمبر.

رحب الوزير عبد العاطي بالعلاقات الوطيدة بين مصر وفرسان مالطا منذ بدء العلاقات الدبلوماسية من خمسين عاماً، مثمناً جهود المنظمة فى نشر ثقافة السلام وتقديم الخدمات الإنسانية والصحية، معرباً عن التقدير للمشروعات المتعددة التي تنفذها المنظمة في مصر، وبشكل خاص المشروعات التي تهدف إلى دعم الرعاية الصحية ومدارس اللاجئين وكذلك مشروعات المياه النظيفة، مؤكداً التطلع لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الصحية والاجتماعية والزراعية في مصر، وكذا النظر في تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الإغاثة والعمل الإنساني.

وأشاد وزير الخارجية بترحيب المنظمة بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، مستعرضاً في هذا السياق الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب داخل قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي، مستعرضاً الجهود المصرية لمعالجة الوضع الإنساني في غزة طوال العامين الماضيين، والترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال شهر نوفمبر، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي في المؤتمر لضمان حشد الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي