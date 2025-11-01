وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية مصر الجديدة في صون تراثها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أكد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، رئيس وفد سلطنة عمان المشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن ما تحقق في هذا المشروع العملاق يجسد رؤية مصر الجديدة في صون تراثها الإنساني وتقديمه بروح عصرية، ويضعها في طليعة الدول التي توازن بين الأصالة والتجديد في مجالات الثقافة والمتاحف.

وأعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان - في تصريح مساء اليوم /السبت/ - عن سعادته بالمشاركة في حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وقال: "ننظر في سلطنة عُمان إلى هذا الإنجاز بكل اعتزازٍ وفخرٍ، لأنه لا يمثل مصر وحدها، بل هو فخر لكل العرب، ومصدر إلهام يعزز حضور ثقافتنا العربية على الساحة الدولية".

وأضاف: "علاوة على إنه يشكل منصة للتعاون الثقافي العربي في مجالات التراث والآثار وإدارة المتاحف، ويمنحنا جميعًا فرصةً لبناء جسورٍ من التفاهم والتبادل المعرفي بين المؤسسات الثقافية في عالمنا العربي".

واختتم تصريحه قائلا: "نهنئ جمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا على هذا الصرح الحضاري، معربين عن سعادتنا الغامرة بالمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي تُضاف إلى سجل إنجازات مصر المتتالية، متمنين لها مزيدًا من الازدهار والتألق في مسيرتها الثقافية والحضارية والتنموية".