الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط أكثر من 81 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:20 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (81033) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - الموقف العشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص). كما تم فحص عدد (1540) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (72) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (830) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب - شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (131) سائقًا، وتبين إيجابية عدد (13) حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط عدد (8) محكوم عليهم بإجمالي (12) حكمًا، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفة قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

امير السيد

