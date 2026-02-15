حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 صباحاً - في ليلة مدريدية صاخبة بملعب سانتياجو برنابيو، يجد ريال مدريد نفسه أمام اختبار لا يقبل القسمة على اثنين حين يستقبل ريال سوسيداد الليلة السبت 14 فبراير، فالفارس الملكي الذي يحل وصيفًا بـ 57 نقطة يطارد حلم القمة وعينه على خطف المركز الأول ولو لساعات قليلة لزيادة الضغط على برشلونة.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد يلا شوت بلس بجودة عالية دون تقطيع

يدخل أبناء سوسيداد مباراة اليوم وهم في المركز الثامن (31 نقطة) طمعًا في تعطيل الماكينات المدريدية والخروج بنتيجة تخدم طموحاتهم الأوروبية.

ساعة الصفر: متى تبدأ مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في عواصم المنطقة؟

تضبط الجماهير ساعاتها على تمام العاشرة مساءً (10:00) بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، فيما ينطلق البث في مكة المكرمة والدوحة وعمان وبغداد عند الحادية عشرة مساءً (11:00).

أما في الإمارات وسلطنة عمان، فيكون الموعد عند منتصف الليل تمامًا، بينما يتابع عشاق الليجا في بلاد المغرب العربي الصدام عند التاسعة مساءً.

أين تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد؟

استمرارًا لتغطيتها الحصرية لمنافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن نقل أحداث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كما تتاح الخدمة عبر المنصات الرقمية TOD وConnect لتوفير تغطية مرنة تلبي احتياجات المتابعين خلف الشاشات الذكية وفي كل مكان.

من هو معلق قمة ريال مدريد وريال سوسيداد الليلة؟

أوكلت القناة القطرية ميكروفون التعليق للمعلق أحمد البلوشي، ليتولى وصف وقائع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد وتحليل التحولات التكتيكية التي سيجريها ألفارو أربيلوا وخصمه.

وسيكون البلوشي مرافقًا للمشاهدين طوال الـ 90 دقيقة لنقل نبض المدرجات وتفاصيل الصراع الميداني بين الفريقين.

المواجهات المباشرة بين ريال مدريد وريال سوسيداد

بنظرة سريعة على لغة الأرقام، يتسلح ريال مدريد بتاريخ مرصع بالانتصارات أمام سوسيداد، حيث انتصر في 103 مباريات من أصل 184 لقاءً جمع الفريقين.

ومع فوز الملكي في آخر 5 مواجهات دورية، يدخل رفاق فينيسيوس المباراة بأفضلية معنوية كاسحة، خاصة وهم يبحثون عن النقاط الثلاث لتأكيد سيطرتهم المطلقة في معقلهم التاريخي.