لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم السبت 14 فبراير قمة كروية تجمع ريال مدريد بضيفه ريال سوسيداد في لقاء يمثل حجر زاوية في صراع الليجا المشتعل، ويسعى الملكي بقيادة مدربه للظفر بالنقاط الثلاث وتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة معتمدًا على قوته الضاربة في البرنابيو وسجله التاريخي المميز أمام الفريق الباسكي.

يدخل سوسيداد المواجهة أمام ريال مدريد اليوم برغبة جامحة في كسر التوقعات والخروج بنتيجة إيجابية تعيد له التوازن في المربع الذهبي؛ مما يضمن للجماهير سهرة كروية مليئة بالفنيات والأهداف.

تنطلق صافرة البداية لهذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، بينما سيكون الموعد في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

كما تبدأ المباراة عند منتصف الليل (12:00) في الإمارات، أما في دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) فالموعد هو التاسعة مساءً.

وقد أعلن الاتحاد الإسباني عن إقامة اللقاء في سهرة السبت، حيث تستعد العاصمة مدريد لاستقبال الضيوف كجزء من ذروة مباريات الجولة الرابعة والعشرين، وتترقب الجماهير صافرة الحكم لانطلاق الصدام الذي سيحدد ملامح المنافسة على القمة قبل دخول الأمتار الأخيرة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسوسيداد وكيفية مشاهدتها عبر الإنترنت

تنفرد شبكة بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث الليجا حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقرر بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

وكذلك يمكن للمشتركين متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD ومنصة beIN Connect، لضمان مشاهدة البث الحي بجودة عالية وتغطية شاملة لكل لمسة فوق العشب الأخضر.

هوية معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

اختارت إدارة القنوات المعلق الرياضي أحمد البلوشي ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث هذه القمة المرتقبة، وسيتولى بدوره نقل الحماس من قلب البرنابيو وتحليل أداء نجوم الملكي في سعيهم لمواصلة سلسلة الانتصارات.