بين الطموح الأفريقي وإثبات الذات.. المصري في اختبار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تحت أضواء ملعب السويس، يرفع النادي المصري البورسعيدي راية التحدي في مواجهة كسر عظم أمام ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 14 فبراير، ويدخل النسور الخضر هذه المباراة الحاسمة في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية 2026 وفي جعبتهم 7 نقاط بالمركز الثالث، خلف الزمالك وكايزر تشيفز، مما يجعل الفوز هو الممر الوحيد والضروري للتمسك بآمال العبور نحو ربع النهائي.

توقعات مباراة المصري وزيسكو يونايتد

يعول الفريق البورسعيدي على توهج مهاجمه منذر طمين الذي سبق وقاد الفريق لفوز تاريخي في زامبيا بلقاء الذهاب، لتكرار المشهد وتأكيد علو كعب الكرة المصرية في هذه المواجهة المصيرية التي لا تقبل أي تعثر.

متى تبدأ مباراة المصري وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية

تتأهب الجماهير لانطلاق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، بينما يترقب المتابعون في مكة المكرمة والدوحة وبغداد انطلاق اللقاء عند الساعة السابعة مساءً.

أما في الإمارات وسلطنة عمان، فسيكون الموعد في تمام الثامنة مساءً، في حين تتابع جماهير المغرب العربي المباراة عند الخامسة مساءً.

كيف تشاهد مباراة المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد؟

تم تخصيص قناة beIN Sports HD 4 لتكون الناقل الحصري والوحيد لهذه الملحمة الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

كما يمكن للمشاهدين داخل جمهورية مصر العربية متابعة اللقاء عبر البث الأرضي لقناة Time Sports، فيما تتوفر خيارات المشاهدة الرقمية عبر تطبيق beIN Connect ومنصة TOD للمشتركين.

معلق مباراة المصري وزيسكو اليوم

أسندت شبكة القنوات القطرية مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث هذه القمة للمعلق الرياضي محمد فوزي الذي سيضع المشاهدين في قلب الأجواء الحماسية بملعب السويس، مبرزًا كافة التفاصيل التكتيكية وتحركات اللاعبين طوال دقائق المباراة الـ 90.

من هو حكم مباراة المصري وزيسكو يونايتد؟

يقود اللقاء طاقم تحكيم بوروندي دولي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا، وهو أحد حكام النخبة في القارة السمراء، حيث سيتولى ضبط الإيقاع في هذه المواجهة التي تتسم بالندية البدنية العالية نظرًا لرغبة المصري في حسم التأهل وإصرار الفريق الزامبي على ترك بصمة في ختام مشواره القاري.