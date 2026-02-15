”بقيادة رونالدو” اطّلع على نتيجة مباراة النصر ضد الفتح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 12:29 صباحاً - حقق النصر فوزًا مهمًا خارج أرضه على الفتح بنتيجة 2-0، في مواجهة أكد خلالها العالمي تفوقه واقترابه من صدارة الدوري، مستفيدًا من عودة نجمه كريستيانو رونالدو الذي افتتح التسجيل مبكرًا.

ملخص مباراة النصر ضد الفتح في الشوط الأول

بدأ اللقاء بإيقاع متوسط قبل أن ينجح رونالدو في كسر الجمود بالدقيقة 18 بعد تمريرة متقنة من ساديو ماني، ليمنح الضيوف الأفضلية. حاول الفتح الرد عبر تحركات مراد باتنا وأخطر فرصه جاءت من ركلة حرة ارتدت من العارضة، بينما أهدر رونالدو فرصة تعزيز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم النصر 1-0.

ملخص مباراة النصر ضد الفتح في الشوط الثاني

في الشوط الثاني ضغط الفتح بحثًا عن التعادل، لكن دفاع النصر وحارسه صمدوا، فيما أُلغي هدف ثانٍ سجله محمد سيماكان بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.

واستمر التوتر حتى الدقيقة 80 حين حسم أيمن يحيى اللقاء بالهدف الثاني، بينما تصدى حارس الفتح لتسديدة قوية جديدة من رونالدو. كما حاول جواو فيليكس التسجيل دون نجاح.

بهذا الانتصار عزز النصر حظوظه في المنافسة على الصدارة، مؤكدًا قوته الهجومية وصلابته الدفاعية في مباراة أدارها بذكاء حتى صافرة النهاية.