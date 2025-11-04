افتتاح قسم حجز إلزامي جديد لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 12:20 مساءً - افتتح الدكتور عمرو عثمان ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان قسم حجز إلزامي جديد لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية مجانا لأى مريض إدمان يتقدم للعلاج طواعية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان"16023" بالإضافة الى توفير خدمات علاج الإدمان للسيدات و"التشخيص المزدوج" ،فضلا عن توفير عيادات للمراهقين بالمستشفى .

وتفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور أيمن عباس قسم الحجز الإلزامي والاطمئنان على توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة وفقا للمعايير الدولية .

ويُشترط في الحجز الإلزامي لمريض الإدمان ضرورة أن يتوجه أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى مستشفى المعمورة للصحة النفسية بالإسكندرية ، دون حضور المريض في نفس اليوم، وذلك للحصول على الموافقة الكتابية على الحجز الإلزامي وفقا للقواعد المعتمدة، وذلك بعد الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم "16023" أو الخط الساخن للإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية رقم " 16328" لمعرفة التفاصيل والحصول على موعد للتوجه إلى المستشفى، كما أن من ضمن ضوابط الحجز الإلزامي بأن تكون حالة المريض تمثل خطرًا على نفسه أو على الغير، مع حضوره إلى المركز وهو في حالة وعى كامل في الوقت المحدد للحجز، لخضوعه للكشف الطبي والنفسي، كما تُقيَّم حالته من قِبل المجلس القومي للصحة النفسية لتحديد ما إذا كانت تستدعي الحجز الإلزامي أم لا، علمًا بأن جميع الخدمات تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

ويعتمد البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان على "الدمج بين مجموعة البرامج التأهيلية"، تتمثل في: التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، بالإضافة إلى التأهيل المهني "العلاج بالعمل"، والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة"، إلى جانب الأنشطة الترفيهية اليومية ،كما يشمل البرنامج الدمج المجتمعي، من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، وتعزيز الدمج المجتمعي للمتعافين.