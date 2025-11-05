نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نرحب بفخامة الرئيس القيرغيزي في زيارته الأولى لمصر والقارة الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه الحار بالرئيس صادير جاباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له، مشددًا على أهمية الزيارة التي تُعد الأولى من نوعها لرئيس قيرغيزي يزور مصر والقارة الأفريقية، وما تمثله من فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

علاقات تاريخية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود

أكد رئيس الوزراء أن الروابط بين القاهرة وبشكيك راسخة ومتينة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى الاعتراف باستقلال قرغيزيا في عام 1991، وهو ما أرسى قاعدة قوية لعلاقات دبلوماسية احتفل البلدان بمرور ثلاثين عامًا عليها خلال عام 2022.

وأوضح مدبولي أن هذه العلاقات شهدت تطورًا متصاعدًا على مدار السنوات الماضية، وشملت مجالات متنوعة مثل التعليم، التعاون الاقتصادي، والملفات الثقافية والدينية.

افتتاح السفارة القيرغيزية في القاهرة خطوة محورية

رحب رئيس الوزراء بقرار قرغيزيا افتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة، واصفًا الخطوة بأنها محورية في مسار تطوير التعاون الثنائي، كونها تسهم في تكثيف التواصل بين حكومتي البلدين، وتسهّل متابعة الملفات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.

وأشار إلى أن وجود تمثيل دبلوماسي دائم سيتيح آفاقًا جديدة أمام رجال الأعمال والشركات، ويعزز فرص التعاون في مجالات الطاقة، المشروعات التنموية، والتبادل التجاري.

انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك

أعرب مدبولي عن ثقته في أن هذه الزيارة التاريخية ستفتح صفحة جديدة من التعاون المكثف بين البلدين، بما يتوافق مع تطلعات الشعبين الصديقين نحو التقدم والازدهار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع قرغيزيا في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى التنسيق والتكامل بين الجانبين.