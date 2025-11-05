نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يترأس اجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي (AWF)، اجتماعات مجلس إدارة المرفق في دورته الخامسة والعشرين، والمنعقدة بالقاهرة يومي ٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وممثلي البنك الإفريقي للتنمية وشركاء التنمية.

وخلال كلمته الافتتاحية، وجّه الدكتور سويلم التحية لأعضاء مجلس الإدارة، معربًا عن تقديره للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه على استضافته وإدارته الفعالة للمرفق، كما توجه بالشكر للسيد متشيرا يوهانس، المدير التنفيذي للمرفق، وفريق العمل على جهودهم المتميزة، وللوزير كارل هيرمان غوستاف، الرئيس السابق للمرفق، على إسهاماته خلال فترة رئاسته.

سويلم: مصر مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم لمرفق المياه الإفريقي

وأكد الدكتور سويلم استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم لمرفق المياه الإفريقي لتمكينه من تنفيذ مهامه على أكمل وجه، مشددًا على أن القارة الإفريقية تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية وسياسة المياه الإفريقية 2063، والتي تهدف إلى ضمان تمتع كل إنسان في إفريقيا بمياه نظيفة وصرف صحي آمن.



ودعا سويلم شركاء التنمية إلى زيادة المساهمات المالية للمرفق، بما يتيح له توسيع نطاق عمله، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكرة والشاملة، مؤكدًا أن هذا الدعم ضروري لتعزيز استدامة مشروعات المياه في القارة.



دراسات مصرية ضمن مظلة المرفق تعزز القدرات الوطنية

وأشار الوزير إلى أن مصر نفذت عددًا من الدراسات تحت مظلة مرفق المياه الإفريقي، من بينها دراسات تحلية المياه بالطاقة المتجددة الجاري إعدادها، وخطة إعادة تأهيل المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل، ودراسات ترعتي النوبارية والإسماعيلية التي تم الانتهاء منها، موضحًا أن هذه الجهود أسهمت في رفع القدرات الوطنية، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وجذب الاستثمارات.



تحديات المياه في إفريقيا تتطلب حلولًا واقعية ومشروعات قابلة للتنفيذ

وأوضح سويلم أن القارة الإفريقية لا تزال تواجه تحديات جسيمة في قطاع المياه، حيث يفتقر مئات الملايين من السكان لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، في ظل تفاقم آثار تغير المناخ من جفاف وفيضانات وأمطار غير منتظمة.

وأشار إلى أن مرفق المياه الإفريقي يقوم بدور محوري في مواجهة هذه التحديات عبر مشروعات واقعية وبناء القدرات وتحفيز الاستثمارات لتحقيق الأمن المائي والمرونة المناخية في القارة.

الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه أساس التعاون بين الدول المتشاطئة

وشدد وزير الري على أهمية استمرار دعم المرفق للمشروعات المائية الدولية المشتركة بما يضمن الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وعلى رأسها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل أساس الثقة والتعاون والاستقرار بين الدول المتشاطئة، وضمان أن تكون مياه إفريقيا المشتركة مصدرًا للوحدة والنماء.



جلسة رفيعة المستوى ضمن أسبوع القاهرة الثامن للمياه

وأضاف الوزير أن الجلسة رفيعة المستوى التي عقدها المرفق خلال فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه” تحت عنوان “إطلاق الاستثمارات في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا”، أكدت أهمية إعداد مشروعات قابلة للتمويل، واعتماد آليات التمويل المدمج، وربط التمويل بنتائج قابلة للقياس، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.