وزير الخارجية يستقبل نظيره القيرغيزي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد جينبيك كولوبايف وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والثقافية والعلمية.

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية زيارة وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية، لما تمثله من دفعة قوية نحو تعزيز مسار التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى ضرورة بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية، فضلًا عن أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين في أقرب فرصة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك من خلال الربط بين البلدين عبر مسارات النقل المتعددة بما يسهم في تذليل العقبات أمام حركة التبادل السلعي، وفتح المجال أمام نفاذ الصادرات القيرغيزية إلى إفريقيا وأوروبا للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والموانئ البحرية في مصر وقناة السويس، واتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول.

وقد استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص التصنيع المُشتركة في المجالات ذات الأولوية، فضلًا عما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات في تطوير البنية التحتية والطاقة والمعادن والصناعات الدوائية، بما يتيح الفرصة لاستفادة من خبرة تلك الشركات لتلبية احتياجات السوق القيرغيزي.

كما تناول اللقاء ضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف، وأهمية التنسيق بين الدولتين لمكافحة الإرهاب. كما أعرب الجانبان عن ضرورة تعزيز التعاون في إطار مُنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها من الاطر مُتعدد الأطراف التي تجمع مصر والجمهورية القيرغيزية، وفي مقدمتها منظمة شنغهاي للتعاون، التي تولت الجمهورية القيرغزية رئاستها في سبتمبر ٢٠٢٥.

كما استعرض الوزير عبد العاطى التطورات في الشرق الاوسط، ودور مصر الداعم للسلام والأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده بشكل كامل، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع، مشيرًا في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وفى ختام اللقاء، وقع الوزيران على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية بين البلدين، وذلك فى إطار الرغبة المشتركة لدعم التنسيق والتعاون المشترك فى المجالات المختلفة.