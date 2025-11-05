نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتحديثها وفقًا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الجامعات المصرية.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى تنفذها الوحدات والتشيكلات، موكدًا أن رجال المنطقة سيظلون دائمًا فى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية مستعدين للزود عن تراب مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى التوجيه لأوضاع القوات المصطفة لمختلف الأسلحة والتخصصات داخل أرض الإصطفاف، كما شاهد مرور أسلحة ومعدات الأفرع الرئيسية ومختلف الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة المشاركة بالتفتيش والتى أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من طفرة فى مجال تطوير التسليح وفقًا لأحدث النظم العالمية والتى وضعتها ضمن أعلى تصنيفات الجيوش فى العالم، كما نفذت القوات الجوية عرضًا جويًا أظهر الإحترافية العالية التى وصل إليها الطيارون وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى أزمنة قياسية.

وقام وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها، كما ناقش عدد من المقاتلين فى أسلوب تنفيذ مهامهم.

وخلال كلمته نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدًا بما شاهده من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة فى التفتيش وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدرات شعبه العظيم.

وأكد أن مصر قد إختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجى الأول إيمانًا منها بأنه السبيل الأمثل للبناء والتعمير والإستقرار الذى تنشده الشعوب كافة، وأن هذا السلام الذى إخترناه بإرادتنا لا بد له من قوة تحميه وتصونه، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة شهدت قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدراتها القتالية وفقًا لأسس علمية دقيقة مكنتها من إمتلاك كافة خيارات الردع لتكون على أتم الإستعداد لمجابهة التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

وفى ختام الفعاليات قام عدد من طلبة الجامعات المصرية بالمرور على القوات المصطفة للتعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من قدرات وإمكانيات متطورة، معربين عن سعادتهم وإعتزازهم بقواتهم المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى الراقى تسليحًا وتدريبًا.