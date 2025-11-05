نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس القرغيزي: زيارتي لمصر خطوة تاريخية ومصر مهد الحضارة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قرغيزيا، زيارته الرسمية إلى مصر بأنها خطوة تاريخية مهمة، مؤكدًا سعادته بأن تكون القاهرة أولى محطاته في القارة الأفريقية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها

أعرب الرئيس جاباروف عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس قيرغيزي إلى مصر والقارة الأفريقية منذ استقلال بلاده، ما يمنحها أهمية خاصة على صعيد تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

مصر… مهد الحضارة وموطن التراث الإنساني

وخلال زيارته للمتحف المصري الكبير، عبّر الرئيس القرغيزي عن انبهاره بما شاهده من مقتنيات أثرية وتاريخية فريدة، قائلًا: "تأكد لي أن مصر بحق هي مهد الحضارة الإنسانية وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ".

وهنأ القيادة المصرية والشعب المصري على افتتاح هذا الصرح الثقافي العالمي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

تطوير شامل للعلاقات بين البلدين

وأكد جاباروف تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في قطاعات:

الاقتصاد

الزراعة

الاستثمار

الطاقة

الرعاية الصحية

الأمن

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة ورغبة البلدين في تعميق الشراكة.

تنمية ورؤية مشتركة لمستقبل البلدين

أشاد الرئيس القرغيزي باستراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر 2030" وما حققته من إنجازات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.

كما استعرض البرنامج الوطني للتنمية في قرغيزيا حتى عام 2030، والذي يشمل تنفيذ مشروعات وطنية كبرى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا توافق الرؤى بين القاهرة وبشكيك في العديد من مجالات التنمية.