نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد المشاركين في فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة على جناح وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الدوحة توافد عدد كبير من الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وحرص مسئولو وزارة التضامن الاجتماعي المشاركين في فعاليات المؤتمر على تقديم شرح مبسط لكافة أنشطة ومجالات وبرامج عمل الوزارة للسادة الوافدين على جناح وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي تجربتها باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجناح بفعاليات المؤتمر.

هذا وقد شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري،حيث ينعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995، بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.

1000612849

1000612848

1000612847

1000612846

1000612845

1000612844