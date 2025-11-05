نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ مطروح دعم البنية الصحية وتسريع مشروعات التطوير بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستجدات مشروعات تطوير المنشآت الصحية وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تخصيص قطعة أرض للتوسعات الجديدة بمستشفى رأس الحكمة، مع التأكيد على الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية والإنشائية والفنية، لزيادة السعة السريرية وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب متابعة استكمال مبنى سكن الأطباء برأس الحكمة ودخوله الخدمة قريبا.

وأشار عبدالغفار إلى مناقشة زيادة القوى البشرية بمستشفيات المحافظة وفق التوزيع الأمثل واحتياجات الخدمة الفعلية، لضمان توافر الكوادر الطبية على مدار الساعة.

وأضاف أن الاجتماع استعرض موقف مستشفى الأمراض الصدرية ومستشفى الحميات بمطروح، حيث وجّه نائب الوزير بسرعة إدخالهما الخدمة الفعلية، مع حل المشكلات الفنية المتعلقة بمولد الكهرباء الاحتياطي وخزان المياه، وتوفير أجهزة التكييف اللازمة، كما وجّه بنقل بعض خدمات مستشفى مطروح العام إليهما، لتخفيف الضغط على المستشفى العام وتوسيع نطاق الرعاية.

وتابع عبدالغفار أن الجانبين ناقشا خطة رفع كفاءة وحدة طب أسرة الكيلو 7 لحين تجديدها بالكامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحسين الخدمات الوقائية والعلاجية في المناطق المحيطة.

واختتم المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تضمن مناقشة مقترح مشروع إنشاء المعهد الفني الصحي بمطروح، الذي يُعد إضافة تعليمية وصحية هامة لتوفير كوادر مؤهلة من أبناء المحافظة تدعم المنشآت الصحية خلال السنوات المقبلة.

حضر الاجتماع: اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمرسى مطروح والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.